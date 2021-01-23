Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor:

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Bu projeler sayesinde bölgedeki tarım üretiminde 2-3 kat artış bekliyoruz. Bu da vatandaşlarımızın gelirinde aynı oranda artış anlamına geliyor...

-Silvan Barajını önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz.

-İnşallah Diyarbakır'da sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız.

-Silvan projesi, kaya dolgusunun tamamlanmasıyla dörtte üçü biten Silvan Barajıyla birlikte 8 ayrı barajı ve 23 sulama tesisini bünyesinde barındıran, 2 milyon 360 bin dekar alanı sulayacak dev bir projedir.

-Ülkemiz sanıldığının aksine zaten su zengini bir ülke değildir.

-Yer altı barajları üzerinde duruyoruz.

-2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz.

Devamı geliyor...