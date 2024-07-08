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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a telefon | Dış Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a telefon

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı arayarak kutladı. Erdoğan, mevkidaşına başarılar diledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 17:30 Güncelleme: 08.07.2024 - 17:42
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a telefon
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin, köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

        Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

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