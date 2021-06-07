Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! MİT, Mahmur sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! MİT terör örgütü yöneticisini etkisiz hale getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi" dedi

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! MİT terör örgütü yöneticisini etkisiz hale getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! MİT, Mahmur sorumlusunu etkisiz hale getirdi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in Kuzey Irak'taki Mahmur kampına düzenlediği operasyonda Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamayı Twitter'dan yaptı.

Erdoğan, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma Milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur’u terörün “kuluçka merkezi” olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz" dedi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Mülteci kampı adı altında PKK/KCK faaliyetlerinin organize edildiği Mahmur'daki örgüt elebaşısı Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkır, MİT'in hedef listesine alındı.

PKK/KCK'ya 1990'larda katılan Bozkır, uzun yıllar, örgütün Avrupa'daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü.

Mahmur'da görevlendirilmeden önce Irak'ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti. Son olarak, Kandil alanında sıkışan PKK/KCK'nın, Mahmur'a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu'na getirildi.

Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK'nın Mahmur Kampı'na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği, yetiştirdiği belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonrasında, Selman Bozkır, gerçekleştirilen operasyonla, beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye genelinde 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
GÜNDEM31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son dakika! Çanakkale’de feci kaza: 1 astsubay hayatını kaybetti, görev başındaki 1 polis şehit oldu
GÜNDEMOtomobil sivil polis aracıyla çarpıştı: 1 polis ...
Antalya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMAntalya'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'da TIR otomobili biçti, dehşet anları kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
GÜNDEMManisa'da TIR otomobili biçti, dehşet anları kameraya ...
Bakan Kurum'dan Eylem Planı paylaşımı: Marmara hepimizin
GÜNDEMBakan Kurum: Marmara hepimizin
Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu
GÜNDEMMardin'de şüpheli ölüm
Soma'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Yaşlı çift öldü
GÜNDEMSoma'da feci kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Gaziantep'te silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı
GÜNDEMPolise kimlik vermeyen şüpheliler ateş açtı: 1 polis ...
Diyarbakır'da bir köpek boynuna ip bağlanarak vahşice öldürüldü
GÜNDEMDiyarbakır'da vahşet! Boynuna ip bağlanarak ...
Babasının pompalı tüfekle vurduğu genç kız ağır yaralandı
GÜNDEMBaba dehşeti! Kızını pompalı tüfekle vurdu