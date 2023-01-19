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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Telafi değil terakki zamanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız" dedi

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Telafi değil terakki zamanı
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ülkemizin her şehri gibi son 20 yılda gelişen Amasya’mızın ulaşım ihtiyacını gidermek için başlattığımız karayolu projesinin en önemli bölümlerinden biri de bu tüneldir.

Kalkınmanın temel altyapılarından olan ulaştırmada devreye aldığımız her projenin, bizi 2023 hedeflerimize kavuşturma yanında Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırdığına inanıyoruz.

İnsanlarımız çabalarının karşılığını almak için başka yerlere gitmek zorunda kalmıyor. Artık her vatandaşımız yaşadığı yerde kendi hayalini gerçekleştirebiliyor.

Kara yoluyla, hava yoluyla, demir yoluyla ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamlamış olmanın mutluluğu içindeyiz.

Küresel yönetim ve ekonomi sistemi krizle sarsılırken, biz önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseldik. Geçmişte kendi krizlerinde boğulan bir ülkeyken, şimdi küresel krizleri fırsata çeviren bir ülke olarak gıpta ile takip ediliyoruz.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeli, ardından da ilk sıralara doğru yükselmeliyiz. Hem bilim ve teknoloji hem de değerler öğretimini öncelik olarak alıyoruz. 2053 ve 2071 tarihlerini Türkiye Yüzyılı’nın ara hedefleri olarak kayıtlara geçirdik.

Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız.

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