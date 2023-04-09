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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Buradan afetle mücadele eden vatandaşlarımızla birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı koruyan Filistinli kardeşlerimize de dua ediyoruz.

Anlıyorum anlıyorum, seccadeyi gösteriyor da, seccadeyi neden gösterdiğini anlıyorum. Sevgili kızlarımız siz kıblenizi biliyorsunuz ama kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabı ile basar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. Kardeşlerim bizim derdimiz var derdimiz.

Bugün bir kez daha Pendik'te olmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Biz tüm ilçeleriyle İstanbul'u bir başka seviyoruz. Özellikle Pendik'i bambaşka seviyoruz. Pendik bize sahip çıkan bizi daima bağrına basan bir ilçemiz. Pendik aynı zamanda milli iradenin kalesi olan ilçemiz. Bu toplandığımız meydanın bizim için çok anlamı var. Ah şu meydanların bir dili olsa da konuşsa. İşte bu meydan mücadelemizin de muhabbetimizin de bizzat şahidi olan bir meydan. İşte muhteşem bir katılım. Vatandaşlarımızın ilgi ve alakası neyin ne olduğunu açıkça gösteriyor. Sordum emniyete buradaki katılım ne? Aldığım cevap şu 50 bin. Yürüyoruz, yürüyecek bu millet arkandan diyorlar.

Bu aziz şehri tamamıyla bağrımıza basıyoruz. Bakımsızlığın pençesinde kıvranan o eski Pendik'i asla unutamadık. Bir daha eski kötü günlerine döndürmemek için hep canla başla çalıştık. Yaptığımız yatırımlarla ilçemizin çehresini değiştirdik. Bugün yollarıyla parklarıyla göz dolduruyor. Bugün değişik bir Pendik var. İlçemize emek veren herkesten Allah razı olsun diyorum.

Açılışını yaptığımız güncel rakamla yatırımların bedeli 4 milyar lirayı aşan eserlerin Pendik’e hayırlı olmasını diliyorum."

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ

Bugün sizlerle mutlu bir haberi paylaşmak istiyorum. Orta ve Dumlupınar mahallelerinde kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiriyoruz. 1300 hak sahibi vatandaştan rızalarını aldık. 1747 konuttan oluşan projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız.

6 Şubat'tan beri Pendik Belediyesi bölgeye hizmet veriyor. Hasar görenin, yıkılanın yerine çok daha iyisini yapıyoruz. El birliği içerisinde yaralarımızı süratle sarıyoruz. İnşallah bu zor günleri de atlatacağız.

Kardeşlerim bu kardeşinizin size neyi anlatsın, Bay bay Kemal'in ne olduğunu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz İstanbul'a belediye başkanı oldu mu? Bu İstanbul'u pırıl pırıl hale biz getirdik mi? CHP'den almadık mı o zaman biz İstanbul'u? Bu bay bay Kemal aday oldu biliyorsunuz, Kağıthane'yi sordular, Kağıttepe dedi. Aynı gafları yine yapıyor mu? 7'li masa hala anlaşamadı. Yarın listelerinde kimler var göreceğiz.

BM Genel Kurulu'nda yaptığımız konuşmalarla dünyaya mesajımızı verdik mi? Tam BM'nin karşısına Türk Evi'ni diktik mi? Tam 32 kat. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. İcraat icraat. Kardeşlerim göreve geldik, eğitimde ne haldeydik biliyorsunuz. 76 tane üniversitemiz vardı şimdi 208 tane üniversite var. 81 vilayetin tamamında var. Dedik ki üniversitesi olmayan il kalmayacak. Şimdi 81 vilayetimizin 81’inde de var mı? Var."

Türkiye’nin neresine giderseniz git uçakla gidiyorsun yarım saat 45 dakikada evine gidiyorsun. Bunları biz yaptık. Yaparsa AK Parti yapar dendi yaptık.