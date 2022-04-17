Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Başkanlarla 10 Bin Adım Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Başkanı Mahmud Abbas arasında kritik görüşme! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in saldırılarında vefat edenlere Allahtan rahmet, yaralananlara şifa diledi. Erdoğan görüşmede ayrıca, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Başkanı Mahmud Abbas arasında kritik görüşme! - Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü
0:00 / 0:00
AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: "Kudüs başta olmak üzere Filistin’de yaşananlar nedeniyle Ramazan’ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledim. Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim. Türkiye her daim Filistin’in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas’a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Diyarbakır'da iki aile çatıştı! 3'ü ağır 11 yaralı
GÜNDEM Diyarbakır'da iki aile çatıştı! 3'ü ağır 11 yaralı
Çamlıca Camii otoparkında korkutan yangın
GÜNDEM Çamlıca Camii otoparkında korkutan yangın
Ramazan ne zaman bitiyor 2022? Orucun son günü ne zaman, bayrama kaç gün kaldı?
GÜNDEM Ramazan ne zaman bitiyor 2022?
Son dakika: Hemzemin geçitte facia! 2 kişi yaralandı
GÜNDEM Hemzemin geçitte facia! 2 kişi yaralandı
Son dakika: Antalya'da korkunç kaza! Turistleri taşıyan minibüs devrildi ve 12 kişi... - Haberler
GÜNDEM Turistleri taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı!
Bozcaada´ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
GÜNDEM Bazı feribot seferleri iptal edildi
Kahreden olay! Dereye düşen çocuk boğuldu
GÜNDEM Kahreden olay! Dereye düşen çocuk boğuldu
Kartal'da 34 katlı rezidansta yangın paniği
GÜNDEM 34 katlı rezidansta yangın paniği!
Ramazan Bayram tatili 9 gün olacak mı, tatil uzatıldı mı? 2022 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün tatil yapılacak?
GÜNDEM Ramazan Bayram tatili 9 gün olacak mı?
5 gündür aranan balıkçıdan haber yok!
GÜNDEM 5 gündür aranan balıkçıdan haber yok!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.