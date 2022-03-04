Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna lideri Zelenskiy görüştü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.

Ukrayna lideri Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Tutarlı desteği için Türkiye'ye minnettarız. Rusya Federasyonu tarafından devam eden saldırganlık ve nükleer terörizm hakkında bilgi verildi. Düşmanlıklara bir son vermeliyiz. #stoprussia" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, İNGİLİZ BAŞBAKAN JOHNSON İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade ederek, Türkiye'nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.

Ayrıntılar geliyor...