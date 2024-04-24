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        Son dakika haberi Danıştay Başkanı yeniden Zeki Yiğit oldu

        Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit yeniden seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 14:34 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:04
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        Danıştay Başkanı yeniden Zeki Yiğit oldu
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        Danıştay'da yapılan başkanlık seçimlerini Zeki Yiğit kazandı. Mevcut Başkan Yiğit 4 yıl daha görev yapacak.

        Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi yapıldı.

        7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilen Yiğit'in görev süresinin 7 Mayıs'ta dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği seçim süreci dün başlamıştı.

        Bu kapsamda Danıştay Genel Kurulunda, bugün saat 14.00'te başkanlık seçimi yapıldı. Danıştay'ın 116 üyesi sandık başına giderek ve Yüksek Mahkemenin 4 yıl görev yapacak başkanını belirledi.

        Adaylık başvurusu yapanlar arasında mevcut Başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan da bulunuyordu.

        ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

        1965 Zonguldak Alaplı doğumlu olan Zeki Yiğit, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1988 yılında hakim adayı olarak göreve başladı. Çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nda Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. Danıştay Genel Kurulunca 22 Ocak 2013’te Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilen Yiğit bu görevini Ocak 2020’ye kadar sürdürdü. Yiğit ve evli ve dört çocuk babasıdır.

        2011 yılında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı'yken Danıştay üyeliğine seçilen Zeki Yiğit, FETÖ’nün yasa dışı dinlediği isimler arasında bulunuyordu. Yiğit’in 2012 yılında Danıştay’daki makam odasında “böcek” diye tabir edilen dinleme cihazı bulunmuştu. Yiğit, Danıştay’da FETÖ yapılanmasına karşı etkin mücadele yürüttü.

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