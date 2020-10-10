Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul'un dilencileri her geçen gün artıyor. Kentin birçok yerinde karşımıza çıkan dilenciler, vatandaşların duygularını sömürüp, para ve yemek istiyor. Trafik ışıkları, alışveriş merkezi çıkışları hatta eğlence merkezleri önleri dilencilerden geçilmiyor.

Kimileri özrünü kullanarak vatandaşların duygularını sömürürken, kimisi de çocuklarını kullanıyor. Özellikle turistlerin peşinde ayrılmayan dilenciler, esnafın tepkisiyle bulundukları alandan kovulsa da geri gelerek dilenmeyi sürdürmekten vazgeçmiyor.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, son günlerde araç sürücülerine kan kusturan değnekçilerle gündemden düşmeyen Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı dilencilerin meskeni haline geldi. Meydandan başlayan dilenci terörü, İstiklal Caddesi boyunca uzanıyor. Sayıları bölgenin yoğunluk durumuna göre değişiyor. Bazıları meslek edindikleri dilencilik için sahada oldukları saatleri bile belli. Aralarında kadın, erkek, çocuk olmak üzere bebeklere kadar uzanan her yaş grubu var.

ZORLA PARA VE YEMEK İSTİYORLAR

Hedeflerinde ilk olarak turistler var. Kimi zaman zorla para istiyorlar kimi zamanda yemek... Hatta mekânlarda oturan turist ve vatandaşların tabaklarındaki yemeği bile istiyorlar. Güven timlerinin yaptığı operasyonlarla yakalanan dilenciler, Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezasının ardından yeniden sahadaki yerini alıyor. Hal böyle olunca müşteri kaybı yaşayan esnafın derdi bitmek bilmiyor.

'DİLENCİLER ARTIK BİZİ CANIMIZDAN BEZDİRMİŞ DURUMDA'

Taksim esnaflarından Eren Eren Ongurlar, dilencilerin müşterilerini rahatsız etmelerinin yanı sıra çoğunun maskesiz olması nedeniyle koronavirüsün yayılması açısından da tehlike arz ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Dilenci konusu artık bizi canımızdan bezdirmiş durumda. Turistler de bu konuda baya sıkıntılı. Bizlere bu sorunu hep dile getiriyorlar. Biz de bunu devlet büyüklerimize iletiyoruz. Sağ olsun emniyet teşkilatı üstüne düşeni yapmakta. Her aradığımızda polis arkadaşlar gelip ilgileniyor. Ancak gerçekten artık çok yorulduk bu dilencilerden. Ayrıca koronavirüsün yayılması konusunda da tehlike oluşturuyorlar. Hiç birinde maske falan yok. Sabah İstanbul'un tüm semtlerini geziyor, akşamda gelip Taksim de final yapıyorlar."

'GELİP ALIYORLAR BİR SAAT SONRA AYNI KİŞİ YİNE DİLENİYOR'

Halil Söylemez adlı esnaf da, "Dilenciler ile uğraşmaktan artık iş yapamaz olduk. O kadar uyarımıza rağmen maalesef turistleri ve bizi rahatsız etmeye devam ediyorlar. Yetkililere haber veriyoruz geliyorlar işlem yapıyorlar ama bakıyorum bir saat sonra aynı kişi burada dilenmeye devam ediyor. Artık bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

GÜVEN TİMLERİ YİNE YAKALADI

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki dilencilere yönelik takibimizde Güven Timleri'nin operasyonuna da şahit olduk. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin operasyonunda yine birçok dilenci yakalandı. Aralarında çocukların da olduğu dilenciler hakkında emniyetteki işlemlerinin ardından cezai işlem uygulandı.