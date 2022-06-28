Demir Yumruk operasyonu! 250 gözaltı 0:00 / 0:00

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Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, KOM Daire Başkanlığı personelinin katıldığı, Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” Operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu (Evcil), aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şahıs gözaltına alındı, gözaltı işlemleri devam ediyor" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Demir Çelik Sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri , MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu, bu gruba KOM ekipleri de destek verdi.

10 AY BOYUNCA TEKNİK TAKİP YAPILDI, 3 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜ TESPİT EDİLDİ

Oluşturulan ortak çalışma grubu operasyonun hazırlık aşamasında her bilgi, belge ve detayı titizlikle değerlendirilirken, 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirlerini de uyguladı. Bu çalışmaların sonucunda Demir Çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit edildi.

TEKEL OLUŞTURMUŞLAR

Bu suç örtülerinin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

KAMUYU 25 MİLYAR LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi. (2021 yılında organizasyon kapsamındaki paravan firmaların düzenlenmiş olduğu fatura tutarı neredeyse Türkiye Cumhuriyeti’nin EĞİTİM için ayırdığı ödenek tutarı kadar)

ANKARA MERKEZLİ 29 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Emniyeti, Vergi Denetim Kurulu ve MASAK personelinden oluşan ekibin 10 aylık titiz çalışması sonucu, bu sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda 840 ekip, 2100 personel, 250 Vergi Müfettişi ve MASAK personeli görev aldı.

Operasyonda 374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken, şu ana kadar 250 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de bulunuluyor. 14 fabrika, 850 adreste arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

İÇ PİYASADA 20 MİLYAR DOLARLIK TÜKETİM VAR

Türkiye, 40 milyon ton çelik üretimi ile dünyada yedinci sırayı alarak önde gelen ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye, yılda 9 milyar dolar civarında demir çelik hurdası da dahil olmak üzere toplam 12 milyar dolar civarında hammadde ithal ediyor ise de bununla, iç piyasanın tükettiği 20 milyar dolarlık çeliği tedarik ediyor, ayrıca 17 milyar dolar civarında da ihracat yapıyor.

Türkiye’de 32 demir çelik fabrikasında 49 bin kişi istihdam ediyor.

EROL EVCİL KİMDİR?

"Erol Evcil" olarak bilinen gerçek adı Erol Eşrefoğlu, Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu ve kara para aklama iddiasıyla yargılanmıştı.

Evcil, Haziran 1997'de Orta Doğu ve Balkanlar'ın en büyük entegre zeytin fabrikasını kurduğunu açıklarken adı "Zeytin yağı kralı"na çıkmıştı. Evcil ayrıca Adil Öngen'in arabasının kurşunlanması olayında Çakıcı'yı azmettirdiği gerekçesiyle suçlandı ve hakkında 8 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı.

Nesim Malki cinayetini azmettirdiği gerekçesiyle tüm dünyada İnterpol tarafından aranan Erol Evcil, 28 Kasım 1999'da Bursa'da bir villaya düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Malki cinayeti ve Türkbank'ın resmi ihalesine fesat karıştırmak iddiasıyla yapılan soruşturma sonucunda, İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Evcil hakkında kamu davası açıldı. İddianamede, Evcil'in 'suç işlemek için çete oluşturmak', 'taammüden adam öldürmeye azmettirmek', 'tehditle menfaat sağlamak' suçlarından bir kez idam ve 27 yıldan 44 yıla kadar da hapis cezasına çarptırılması istendi.

Evcil, 3 Nisan 2000'de Türkbank ihalesine fesat karıştırmak iddiasıyla yargılandığı davada tahliye edildi. Malki cinayetini azmettirmek suçundan hala tutuklanan bulunan Evcil 2020 yılında tahliye oldu.

Erol Evcil’in Sivas’taki demir çelik fabrikaları SİDEMİR ve SİDER sahini olduğu biliniyor.