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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, demir yolu taşımacılığının serbestleştirilmesiyle yeni bir sürece giren sektörde, yük ve yolcu taşımacılığında kırılan rekorların yatırımların doğruluğunun en önemli göstergesi olduğunu söyledi.

2019 yılı sonu itibarıyla sektörde oluşan verilere dikkati çeken Turhan, "Geçen yılın sonu itibarıyla demir yoluyla taşınan yük ve yolcuda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bu da 1950'den sonra ihmal edilen demir yolu sektörüne yapılan yatırımların doğruluğunu bir kez daha kanıtladı." diye konuştu.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen yüksek hızlı trenler (YHT) ile ana hat, bölgesel ve kent içi trenlerde geçmiş yıllara göre rekor seviyede artışlar olduğunu ifade eden Turhan, YHT'lerde 2018'de 8,1 milyon olan yolcu sayısının, 2019'da yüzde 2 artışla 8,3 milyona çıktığını bildirdi.

Turhan, mevcut demir yolu ağının yenilenmesi, modernizasyonu ve araç filosunun gençleştirilmesiyle konvansiyonel trenlerdeki hizmet kalitesinin arttığını, özellikle Anadolu'nun keşfedilmesinde geziseverlerin artık treni tercih ettiğini vurgulayarak, "Konvansiyonel trenlerle taşınan yolcu sayısı 2018 yılında 16 milyon olurken, 2019 yılında yüzde 10 artışla 17,5 milyona yükseldi." ifadelerini kullandı.

"DOĞU EKSPRESİ ULUSLARARASI ALANDA DA İLGİ GÖRÜYOR"

Dünyanın en iyi ilk 4 rotası arasında gösterilen ve Ankara-Kars hattında sembol haline gelen Doğu Ekspresi'nde trenseverlerin sayısında önemli artış olduğu bilgisini veren Turhan, bu hatta sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi ile yeni bir konsept oluşturulduğunu kaydetti.

Turhan, Ankara'dan yola çıkan ekspres trenin, güzergahı boyunca Divriği, İliç, Erzincan ve Erzurum'da uzun süreli duruş yaparak bölgenin turizmine önemli katkı sağladığına dikkati çekerek, "Bu hattaki şehirlerimizin turizm potansiyelini harekete geçiren trenler, uluslararası alanda da büyük ilgi görmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"TURİSTİK DOĞU EKPRESİ'NDE İLK ULUSLARARASI TOPLANTI"

Bakan Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının girişimleri ve Avrupa Birliği (AB) büyükelçilerinin katılımıyla "AB-Türkiye Ulaştırma İş Birliği" konulu toplantının Turistik Doğu Ekspresi'nde yapıldığını anımsatarak, Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulan büyükelçilerin, Doğu Ekspresi'nden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

YHT'lerin durmadığı ya da tren seferlerinin olmadığı yerleşim yerlerinde ulaşım ihtiyacının karşılanması için yeni trenlerin sefere konulduğu bilgisini veren Turhan, geçen yıl Ankara-Arifiye-Ankara hattında Boğaziçi, Ankara-İstanbul hattında Ankara Ekspresi, Isparta-İzmir hattına Göller Ekspresi'nin sefere konularak, alternatif ulaşım hizmeti sunulduğunu bildirdi.

Uluslararası yolcu trenlerine de rağbet olduğunu vurgulayan Turhan, İstanbul-Sofya, Van-Tahran ve Trans Asya trenleri ile 2018 yılında 200 bin, 2019 yılında ise yüzde 15 artışla 230 bin yolcuya hizmet verildiğini ifade etti.

"MARMARAY İLE İSTANBUL2UN BİR UCUNDAN DİĞERİNE GİDİLİYIOR"

Turhan, birçok ulaşım sistemiyle entegre hizmet veren Marmaray ile vatandaşların kolaylıkla İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna gidebildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"2018 yılında 68 milyon yolcuya hizmet veren Marmaray ile Gebze-Halkalı hattının tamamen tamamlanmasıyla 2019'da taşınan yolcu sayısı yüzde 84 artışla 124 milyon oldu. Marmaray'da 500 binin üzerinde yolcunun taşındığı 20 Kasım 2019'da açılışından itibaren en fazla yolcu rekoru kırıldı."

"MARMARAY, İSTANBUL ULAŞIMINDA ANA OMURGA HALİNE GELDİ"

Marmaray'ın İstanbul’un kent içi ulaşımın ana omurgası haline geldiğini belirten Turhan, buraya entegre diğer raylı ve ulaşım sistemlerinin devreye girmesiyle günde 1 milyonu aşkın kişiye hizmet verilmesinin öngörüldüğünü dile getirdi. Turhan, aynı şekilde Ankara'da Kayaş-Sincan banliyö hattında hizmet veren Başkentray'ın taşıdığı yolcu sayısının da geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 67 artışla 8,5 milyondan 14 milyona yükseldiğini aktardı.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYA LOJİSTİĞİNİN MERKEZİ YAPIYORUZ"

Bakan Turhan, geçen yıl yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığında da tüm zamanların en yüksek rakamlarının yakalandığı bilgisini vererek, "Ülkemizi lojistik üs haline getirmek için demir yolu öncelikli yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu yatırımlarımız, yük taşımacılığında da artış sağladı. 2019'da 29,3 milyon ton yük taşımacılığı gerçekleşti." dedi.

"ORTA KORİDOR DÜNYA TİCARETİNİN KALBİ HALİNE GELMEKTEDİR"

Bakü-Tiflis Kars (BTK) demir yolu hattına büyük önem verdiklerini belirten Turhan, Çin'den Avrupa'ya yaklaşık 11 bin 500 kilometrelik yolu 18 günde tamamlayan ilk transit trenin bu hattın tarihinde önemli bir mihenk taşı olduğuna dikkati çekti.

Turhan, BTK demir yoluyla entegre olan ve "Orta Koridor" olarak tanımlanan uluslararası demir yolu koridorunun, Asya ile Avrupa arasında en kısa, en ekonomik, iklimi en elverişli koridor olarak ön plana çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Orta Koridor ülkemizden başlayarak, Gürcistan, Azerbaycan ve Hazar Denizi'ne (Hazar geçişi kullanılarak),buradan da Kazakistan veya Türkmenistan-Özbekistan-Kırgızistan güzergahını takip ederek Çin'e uzanıyor. Bu muazzam demir yolu koridoru, dünya ticaretinin kalbi haline gelmektedir. Türkiye olarak Çin-Avrupa taşımalarında bu hattın daha sürekli ve düzenli hale gelmesi için büyük çaba gösteriyoruz. Bu hatta taşımalar gittikçe artmaktadır. Bu vesileyle Türk demir yolu tarihindeki en yüksek yolcu ve yük taşımasının gerçekleştirilmesinde emeği olan herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum."