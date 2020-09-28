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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi! Deniz paraşütüyle otelin çatısına takıldılar!
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Son dakika haberi! İngiliz turistler, deniz paraşütüyle otelin çatısına takıldı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde inanılmaz bir olay yaşandı. İlçede, İngiliz turistlerin bindikleri deniz paraşütü rüzgarda sürüklenerek bir otelin çatısına takıldı. Olayda, turistlerin binadan sarkmaları ve kurtarılma anlarını gösteren görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberi! Deniz paraşütüyle otelin çatısına takıldılar!
AA

Marmaris'te dün iki İngiliz turistin bindiği deniz paraşütünün otelin çatısına takılması sonrasına yaşananlara ait yeni görüntülere ulaşıldı.

AA'nın haberine göre, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla çekilen görüntülerde, turistlerin paraşütlerinin takıldığı otel binasından sarkması ve yaşanan panik yer alıyor.

Kayıtta, turistlerden birinin su sporları istasyonu çalışanlarınca otelin üçüncü katındaki balkondan içeriye çekilerek kurtarıldığı görülüyor.

"PROFESYONELCE HAREKET ETTİLER"

Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, yaptığı açıklamada, deniz paraşütü kazasının çok ucuz atlatıldığını ve turistlerin yaralanmadığını söyledi.

Denizde bırakılan atık halatın daha ağır sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Tunç, "Deniz paraşütü teknesini kullanan arkadaşımızı ve su sporları istasyonu çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Denizde çok az yaşanabilecek bir kazayı en hafif şekilde atlattılar. Profesyonelce hareket ettiler. Parayı pulu düşünmediler. Turistlerin takılı kaldığı paraşüt 5 bin avro. Hemen onu keserek turistlerin yaralanmasını engellediler." diye konuştu.

Bu arada turistlerin olayla ilgili şikayetçi olmadıkları ve yeniden deniz paraşütü yaptıkları belirtildi.

RÜZGARDA 300 METRE SÜRÜKLENMİŞLERDİ

Uzunyalı Plajı'ndaki bir su sporları istasyonundan dün iki İngiliz turistin bindiği deniz paraşütünü çeken teknenin motoruna, daha önceden suya atılmış halat dolaşmıştı. Motoru duran tekneyi deniz paraşütü rüzgarın etkisiyle kıyıya doğru sürüklemiş ve yaklaşık 300 metre savrulan İngiliz turistlerin bindiği paraşüt, sahildeki bir otelin çatısına takılmıştı. Su sporları istasyonu çalışanları otele giderek binadan aşağıya sarkan turistleri kurtarmıştı.

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