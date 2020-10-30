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HaberlerTeknolojiSon dakika haberi Deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet
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Deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası, iletişim operatörlerinden bölgedeki aboneleri için ardı ardına ücretsiz paket açıklamaları geldi. Türk Telekom ve Vodafone, Twitter üzerinden yaptıkları duyuruyla bölgede bulunan abonerine, acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yükleneceğini açıkladı

Son dakika haberi Deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası, bölgede yaşayan vatandaşların iletişim ihtiyaçları için Türk Telekom’dan son dakika açıklaması geldi. Türk Telekom, Twitter hesabından yaptığı duyuru ile bölgede bulunan müşterilerine ücretsiz konuşma internet vereceğini açıkladı.
Türk telekom’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Bölgede bulunan müşterilerimize acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenecektir. Geçmiş olsun.”

https://twitter.com/TurkTelekom/status/1322154290270605312

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası Vodafone Türkiye de şu açıkalmayı yaptı:
“İzmir Seferihisar'da bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun.”

https://twitter.com/VodafoneTR/status/1322159440980750338

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