Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Pazar günü saat 19.00’da Nef Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Derbide Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Zorlu müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

20 Kasım Cumartesi

13.30 A.Hatayspor - Fraport Tav Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 GZT Giresunspor - ÖK Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

16.00 Medipol Başakşehir - DG Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

21 Kasım Pazar

13.30 Kasımpaşa - V. Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus

16.00 Altay - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

16.00 İH Konyaspor- Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

22 Kasım Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Suat Arslanboğa

20.00 Y. Kayserispor - Göztepe: Zorbay Küçük