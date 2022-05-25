15 yıl sonra ilk: Çavuşoğlu'ndan İsrail'de önemli açıklamalar 0:00 / 0:00

İşte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Bölgesel konularda görüş alışverişi yaptık.

Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak birbirlerine en çok ticaret yapan ülkeler arasında.

COVID-19 ve geçmişimizdeki farklılıklar gibi zorluklara ticaret hacmimiz artmaya devam etmiştir. Ticaret hacmini artırmaya da kararlıyız.

İsraille pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir.

Daha fazla turisti farklı şehirlere bekliyoruz.

Tabii ki Kudüs ile ilgili olarak hassasiyetleri paylaştım. Biz aramızdaki bağların normalleşmesini, bu sürecin barışçıl olarak sonuçlanmasına da faydası olacağına inanıyoruz. Biz Türkiye olarak her zaman yapıcı bir rol oynadık, Türkiye bu konuda da sorumluluğa hazırız.

Sizin de Türkiye'ye ziyaretinizi bekliyorum.