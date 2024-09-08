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        Haberler Dünya Son dakika haberi Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması | Dış Haberler

        Son dakika haberi Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hakkında yapılan açıklamada, naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaların sürdüğü belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 09:08 Güncelleme: 08.09.2024 - 09:20
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        Dışişleri'nden Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı Şeria'da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ayşenur Ezgi Eygi'nin ABD'de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye'deki akrabalarıyla temas halinde olduklarını belirten Keçeli, "Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir.

        Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir." açıklamasında bulundu.

        İSRAİL ASKERLERİNİN EYGİ'Yİ ÖLDÜRÜLMESİ

        İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

        Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

        Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

        2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

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