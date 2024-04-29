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        Haberler Dünya Son dakika haberi Dışişleri'nden Fransa'ya tepki

        Son dakika haberi Dışişleri'nden Fransa'ya tepki

        Dışişleri Bakanlığı: Fransa Ulusal Meclisi'nin kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir. Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne aykırıdır

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 21:41 Güncelleme: 29.04.2024 - 21:41
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        Dışişleri'nden Fransa'ya tepki
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        Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisi’nin Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararına tepki gösterdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        Fransa Ulusal Meclisi’nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir.

        Geçtiğimiz yıl Fransız Hükümeti, Fransız Senatosu’nda kabul edilen benzer bir kararı desteklemediğini açıklamıştı. Aynı mesnetsiz ithamların bu kere iktidar partisi milletvekilleri tarafından Ulusal Meclis gündemine taşınması, tarihi olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneğidir.

        Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır.

        Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne de aykırıdır.

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