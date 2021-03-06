Erbaş, koronavirüse yakalandığını duyurdu 0:00 / 0:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur inşallah, dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.