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Haberler Gündem Yargı Son dakika: EGM açıkladı: Kahramanmaraş depremi sebebiyle provokatif paylaşım yapan 56 kişi gözaltına alındı - Güncel haberler
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Son dakika haberi EGM: Provokatif paylaşım yapan 56 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi. 56 şahıs gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı" açıklamasında bulundu

Son dakika: EGM açıkladı: Kahramanmaraş depremi sebebiyle provokatif paylaşım yapan 56 kişi gözaltına alındı - Güncel haberler
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HABERTURK.COM

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır.

Ayrıca Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli yaşanan depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 475 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 56 şahıs gözaltına alınmış, 14'ü tutuklanmıştır.

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş: 41 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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