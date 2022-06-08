Ekmeği ucuza satan fırına ateş açtı! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'da, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi Sütçüler Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİP İŞ YERİNE ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre Osman Soylu'ya ait fırına gelen İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi.

4 liralık ekmeği 2.25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti.

SAÇMALAR DOLABI DELDİ GEÇTİ

Tüfekten çıkan saçmalar, dondurma dolabını delip, geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiline binen İ.A. kaçtı.

"TEK İSTEĞİM İNSANLARIN UCUZA EKMEK YEMESİ"

Polise şikayetçi olan Osman Soylu, "Daha önceden de defalarca tehdit aldık. Ben ucuza ekmek satmaya devam ettim. Tek isteğim insanların ucuz ekmek yemesi. Elinde tüfekle geldi. İçeride doğumuna 10 gün kalan eşim Kübra Soylu ve müşteriler vardı.

"YİNE UCUZ EKMEK SATACAĞIM"

Beni ölümle tehdit etti. Daha sonra tüfekle ateş etti. Şansımız varmış ki dondurma dolabına isabet etti. Yine insanlarımız için ucuz ekmek satmaya devam edeceğiz" dedi.

"ADETA DEHŞETİ YAŞADIM"

Kübra Soylu ise, "Önce ne olduğunu anlamadım. Daha sonra elindeki tüfeği görünce çok korktum. Bir süredir bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Adeta dehşeti yaşadım" diye konuştu.