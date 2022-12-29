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Son dakika haberi Ekonomik güven endeksinde yükseliş

Ekonomik güven endeksi kasım ayında 96,9 iken, aralık ayında yüzde 0,7 oranında artarak 97,6 değerini aldı

Son dakika haberleri: Ekonomik güven endeksinde yükseliş
HABERTURK.COM

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 96,9 iken, Aralık ayında yüzde 0,7 oranında artarak 97,6 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Aralık ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 101,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 120,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında artarak 127,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 92,6 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 75,6 değerini aldı.

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Haberi Hazırlayan : Ahmet Hamdi Girgin

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