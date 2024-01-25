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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: En düşük sıcaklık nerede ölçüldü? Soğuk rekorunu yine o kent kırdı: -18!

        Soğuk rekorunu yine o kent kırdı: -18!

        Yurt genelinde kış kendisini iyiden iyiye hissettiriyor. Yarından itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girecek olan ülkemizde dün gece 'Türkiye'nin çatısı', buz gibi bir gece yaşadı. Termometre o kentimizde sıfırın altında eksi 18 dereceyi gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:34 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:43
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        Soğuk rekorunu yine o kent kırdı: -18!
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        Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Erzurum'da, gece sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Termometrelerin gece sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği kentte, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

        REKORU ARDAHAN KIRDI

        İHA'da yer alan habere göre Ardahan’da da kar ve soğuk hava etkili oldu. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Kentin bazı noktaları beyaz örtüyle kaplandı, yaban hayvanları kar örtüsü üzerinde yiyecek aradı.

        KARS EKSİ 17 DERECEYDİ

        AA'da yer alan habere göre Kars'ta ise kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karla kaplanan kentte, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Kentte gece en düşük hava sıcaklığı eksi 17 derece kaydedildi.

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        ARAÇLARINI ÇALIŞTIRAMADILAR

        Yağışın aralıklarla devam ettiği Sarıkamış ilçesinde de araç ve iş yeri camları buz tuttu. Bazı esnaflar camların buzunu elektrikli ısıtıcı kullanarak çözmeye çalıştı. Dondurucu soğuklar nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını çalıştıramadı.

        AĞRI'DA CAMLAR BUZ TUTTU

        Ağrı’da iki gündür aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Karla kaplanan kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle ev ve iş yeri camları buz tuttu. Termometreler, il merkezinde gece sıfırın altında 11 dereceyi gösterdi.

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