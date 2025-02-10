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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Epilepsi olan kız çocuğu ölü bulundu, Ordu haberleri | Son dakika haberleri

        Epilepsi olan kız çocuğu ölü bulundu!

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda okuyan 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Nazlı Terzi, yaşadığı epilepsi hastalığı nedeniyle evinde hayatını kaybetti. Nazlı'nın derslerinde çok başarılı olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:25 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:28
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        Epilepsi olan kız çocuğu ölü bulundu!
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        Ordu'da olay, Ünye ilçesindeki Çınarlık Mahallesi Gökçe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2018 yılında epilepsi hastalığına yakalanan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8-E sınıfı öğrencisi, 13 yaşındaki Nazlı Terzi, sabah ailesinin okula kaldırmak istemesi üzerinde yatağında hareketsiz buldu.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekipleri, ortaokul öğrencisinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından küçük kızın cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

        DERSLERİNDE ÇOK BAŞARILIYDI

        4 kız kardeşin en küçüğü olan Nazlı Terzi'nin arkadaşları tarafından çok sevildiği ve derslerinde başarılı olduğu öğrenildi.

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