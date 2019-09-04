Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 35 sayfalık iddianamede, Ergenekon Davası'nda yargılanan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş "müşteki" olarak yer aldı. Ercan Şafak, Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Ömer Diken, Sedat Sami Haşıloğlu ve Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu toplam 8 kişinin "şüpheli" olduğu iddianamede, Mustafa Levent Göktaş'ın avukatı aracılığıyla 22 Ağustos 2014 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na 8 sayfalık şikayet dilekçesi gönderdiği anımsatıldı.

"AVUKATLIK BÜROSUNDA HUKUKA AYKIRI ARAMA YAPILDI"

Meslekten ihraç edilen Savcı Zekeriya Öz'ün, Ergenekon soruşturması aşamasında şikayetçi Mustafa Levent Göktaş'ı makul şüpheyi gerektirecek bir delil olmadığı halde yakalanması ve avukatlık bürosunun aranması için talepte bulunduğu anlatılan iddianamede, avukat olan müşteki Göktaş'ın bürosunda yapılan arama ve el koyma sırasında Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesinde yazan hükümlere riayet edilmediği, müşteki Göktaş'ın birlikte çalıştığı Avukat Ö.E.'nin odasında kimseye haber ve bilgi verilmeden, cumhuriyet savcısı, baro temsilcisi bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı arama yapıldığı vurgulandı.

"GÖKTAŞ'IN İTİRAZ VE BEYANLARINI KABUL ETMEDİ;

HAKSIZ YERE TUTUKLANMASI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK ETTİ"

Zekeriya Öz'ün, müşteki Mustafa Levent Göktaş'ın avukatlık ofisinde yapılan aramada polis tarafından bir mahkeme dosyası içinden çıktığı iddia edilen 51 nolu DVD'nin müştekiye ve avukatlık bürosuna ait olmadığı yönünde müşteki Göktaş'ın itiraz ve beyanlarını kabul etmediği anlatılan iddianamede, Zekeriya Öz ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"51 numaralı DVD'yi müşteki ve avukatlarının incelemesine müsade etmedi. Müştekinin tutuklanmasına esas alınan 51 numaralı DVD'nin imajının alınması, imajdan kopyanın kendisine verilmesi, DVD'nin üzerindeki parmak izleri korunacak şekilde adli emanete getirtilmesi ve korunması hususunda yazılan dilekçelerin gereğinin yerine getirilmesini sağlamadı. DVD'nin içerisinde yer aldığı iddia edilen dokümanlara ulaşılmayacak şekilde kesilmesine ve üzerindeki parmak izlerinin silinmesine sebep oldu. Müşteki ile ilgili savunma ve beyanları dikkate almadan anılan 51 nolu DVD'yi esas alarak haksız yere müştekinin tutuklanması talebiyle sorguya sevk etti. Müşteki şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada müştekinin bürosunda el konulan belge, doküman, CD ve DVD gibi dijital meteryallerin inceleme yetkisi hakim, diğerlerinin cumhuriyet savcısı ve hakime ait olmasına rağmen kolluk görevlilerinin CMK'nın 125. maddesinde uyup uymadıkları hususunda sorulan soruya el yazısı ile 'görevli polisler savcılığımızın talimatı ile her türlü bilgi ve belgeyi incelemeye yetkili kılındığından suç unsuru bir durum görülmemiştir' şeklinde mevzuata aykırı cevap vermiştir."

"ÖMER DİKEN DVD'Yİ ESAS ALARAK MÜŞTEKİNİN TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ"

İddianamede, meslekten ihraç edilen eski savcılar Ercan Şafak, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın'ın, savunma ve beyanları dikkate almadan haksız yere müşteki Göktaş'ın tutuklanması talebiyle sorguya sevk ettikleri ifade edildi. Meslekten çıkarılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi eski üye hakimi Ömer Diken'in Ergenekon soruşturması aşamasında müşteki Göktaş'ın bürosunda hukuka aykırı olarak yapılan arama ve el koyma sonrasında polis tarafından bir mahkeme dosyası içinden çıktığı iddia edilen 51 nolu DVD'nin müştekiye ve avukatlık bürosuna ait olmadığı yönündeki itiraz ve beyanlarını, DVD'nin getirtilmesi, parmak izi incelemesi yaptırılması taleplerini kabul etmediği vurgulanan iddianamede, Ömer Diken'in DVD'yi esas alarak müştekinin örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmasına karar verdiği kaydedildi.

"İMAJI BİLİRKİŞİYE TESLİM ETMEK YERİNE, KOPYA DVD'Yİ BİLİRKİŞİYE TESLİM ETTİ"

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi eski üye hakimi Hüsnü Çalmuk'un 51 nolu DVD'yi Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 134. maddesinin uygulanmasına göre kopya DVD'nin imajını aldırarak alınan imajı bilirkişiye teslim etmek yerine içeriğine müdahale olabilecek şekilde kopya DVD'yi bilirkişiye teslim ettiği belirtildi. İddianamede, yine Hüsnü Çalmuk'un DVD'yi esas almak suretiyle müşteki Göktaş'ın örgüt üyesi olduğundan bahisle 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdiği anımsatıldı.

"51 NOLU DVD'NİN MÜŞTEKİYE AİT OLMADIĞI HUSUSU DİKKATE ALMADAN 10 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ"

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Hasan Hüseyin Özese ve eski üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Bilirkişi tarafından kopya DVD'nin müştekinin bürosunda arama yapıldığı 7 Ocak 2009 tarihinden bir hafta önce 31 Aralık 2008 tarihinde aslında kopyalandığının tespit edilmesine, hayatın akışına aykırı şekilde içeriğinde müştekinin o tarihte Yargıtay Tetkik Hakimi olarak görev yapan eşi Nesrin Göktaş'a ilişkin fişleme belgesi çıkmasına, müştekinin talebi üzerine sorulmasına müteakip Genelkurmay Başkanlığı'ndan DVD'de olduğu iddia edilen dokümanların müşteki ile ilgisinin olmadığını bildirmesine ve DVD'nin müştekinin bürosunda yapılan aramada el konulan bilgisayarların hiç birinde kullanılmamasına rağmen müştekinin savunma ve beyanları ile 51 nolu DVD'nin müştekiye ait olmadığı hususunu dikkate almadan söz konusu DVD'yi esas almak suretiyle müştekinin örgütsel üyesi olduğundan bahisle 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdiler..."

ŞÜPHELİLERİN HUKUK İHLALLERİ YAPTIKLARI BELİRTİLDİ

İddianamede şüphelilerin mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfusu ve itibarını bozacak şekilde eylemlerde bulunup pek çok hukuk ihlalleri yaparak Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün nihai amacına ulaşması doğrultusunda hareket ettikleri ve böylece yargı yetkisini kötüye kullandıkları vurgulandı. Zekeriya Öz'ün "Görevi kötüye kullanma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıldan 34 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer şüpheliler Ercan Şafak, Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Ömer Diken ve Sedat Sami Haşıloğlu'nun da "Görevi kötüye kullanma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 9 yıl ile 26 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri istendi. İddianame kabul edilirse şüpheliler Yargıtay'da yargılanacak.