Eşini öldürüp arabada gezdirmişti! Son sözü soruldu!

AA

İstanbul'da, 16 Mart 2019 tarihinde, boşanma aşamasında olan Fatma Erdoğan ile sanık Eren Erdoğan bir alışveriş merkezinde buluştu. Daha sonra Fatma Erdoğan, 155 polis ihbar merkezini arayarak, "Davalık olduğum eşim beni esir tutuyor, şu an araca kilitledi" diye ihbarda bulundu.

EŞİNİN CANSIZ BEDENİNİ 2 SAAT GEZDİRDİ

AA'da yer alan habere göre polis ihbar hattı ile yapılan görüşmeden yaklaşık 15 dakika sonra Eren Erdoğan, tabanca ile 2 el ateş ederek Fatma Erdoğan'ı öldürdü. Eşinin cansız bedeni ile arabada 2 saat dolaşan katil zanlısı, daha sonra teslim oldu. Eren Erdoğan'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah ya da mermi taşıma" suçlarından da 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

"TASARLAYARAK BU SUÇU İŞLEMEDİM"

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Eren Erdoğan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, maktul Fatma Erdoğan’ın ailesi ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Son sözü sorulan tutuklu sanık Eren Erdoğan, "Pişmanım. Üzgünüm. Böyle bir şey olmasını istemiyordum. Tasarlayarak, planlayarak bu suçu işlemedim’’ dedi.

CEZASINDA İNDİRİME GİDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığı eşini kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız oluşu, suçu işlemesinden sonraki pişmanlığı, verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının geleceği üzerindeki olumsuz etkileri ve duruşmada gözlemlenen kişiliğini lehine indirim sebebi sayan mahkeme, sanığın cezasını müebbet hapis cezasına indirdi.

ACILI ANNE: "BU MU ADALET"

Mahkeme ayrıca sanığı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’’ suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 6 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Duruşma sonrasında adliyenin önünde konuşan maktul Fatma Erdoğan’ın annesi Kıymet Alyar, "Bu mu adalet? Benim çocuğum geri gelsin, ben müebbet yatarım. Katiller cirit atıyor" dedi.