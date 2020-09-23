Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hajduk Split maçı öncesi basın toplantısı düzenledi... Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Terim, "Galatasaraylıların bilmesi gereken çok şey var. En azından Galatasaraylılara konuşmak istiyorum tarihe not düşmek için. 'Ne aldın ne almadın' değil. Konu; transfer yapma ihtimalimizin zor olması. Ben listemi tahtaya yazdım. Yapmak istediklerimi anlattım. Yönetimimiz de bana yeni bütçe rakamının geçmişe oranla daha düşük olması gerektiğini ifade etti. Maalesef satma işleminde başarılı olamayınca, almamız da zorlaştı." ifadelerini kullandı.

— Habertürk Spor - #SosyalMesafe (@HTSpor) September 23, 2020

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