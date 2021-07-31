Felaketten acı haber! 2 orman işçisi hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle zaman zaman kontrolden çıkıyor. Dün akşam saatlerinde Güğlen Dağı'nda başlayan orman yangını, kısa sürede Gebece Mahallesi´ni tehdit etmeye başladı.

DHA'da yer alan habere göre, hızla ilerleyen alevler nedeniyle, hilal şeklinde dağın eteğine sıralanan evlerden bazıları yandı. Mahalle tahliye edilirken bazı vatandaşlar ise evlerinin önündeki kışlık yakacak odunları uzaklaştırmaya çalıştı.

BÖLGE GECE BOYU ARANDI

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü mahalle tamamen duman altında kaldı. Dün gece Güğlen Dağı´na giden orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş, alevlerin arasında kaldı. İki işçiye ulaşılamayınca AKUT'tan destek istendi. Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın Beloluk mevkiinde yanan arazözde cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yolun alevler nedeniyle kapalı olduğunu söyleyen Mustafa Kaya, "Şu an mahalle ve dağ yanıyor. Yol kapalı. Orman yandığı için taşlar dökülmüş. Güğlen Dağı yerleşim yeri. Yazlık ve kışlık olarak kullanılan bir yer burası. Her yer tahliye edildi. Köyde yaralanan yok ama 2 orman işçisine dün gece ulaşamadılar" dedi.

Ali Kaya ise yeşil alanın tamamen yandığını söyledi. Eşyaları ve hayvanları yangından kurtardıklarını belirten Kaya, "Eşimi, çocuklarımı ve hayvanlarımı güvenli bölgeye götürdüm" diye konuştu.

Hasan Kaya ise köy evi olduğu için alt katında samanlık ve odunların olduğunu belirtti. 2 orman işçisinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Kaya, "Dış cephesini helikopter söndürebilir belki ama iç kısmına bir şey yapamaz. Yanmasın diye dua ediyoruz. Dün ikindi saatlerinde ormana ait arazöz yangın nedeniyle patlamış. İki orman işçisi ölmüş diyorlar" dedi.

YANAN ARAZÖZDEN ÇIKAMAMIŞLAR

Feci olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. İlçenin Gebece Mahallesi Gülen Dağı Beloluk mevkisinde, dün öğleden sonra kuvvetlenen yangına müdahalede bulunulan arazöz devrilerek, alevler arasında kaldı.

Arazöz sürücüsü Niyazi İskarca ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya, yaralı olarak araçtan çıkıp, uzaklaştı. Orman işçileri Erol Tolka ve Yaşar Cinbaş ise yanan arazözden çıkamadı. Yaralı işçiler, bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarına AKUT ekibi de destek verdi. Orman işçileri Erol Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın, Beloluk mevkisinde yanan arazözdeki cansız bedenlerine ise sabah saatlerinde ulaşıldı. İşçilerin cansız bedenleri, Manavgat Devlet Hastanesi morguna konulacak.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 5'E ÇIKTI

2 orman işçisiyle birlikte Manavgat'taki yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e çıktı. Daha önce de Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri Kardaş çifti yaşamını yitirmişti