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Son dakika haberi Fenerbahçe Avrupa üçüncüsü oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan ekibi Sopron Basket'i 64-58 mağlup ederek üçüncü oldu

Son dakika haberi Fenerbahçe Avrupa üçüncüsü oldu

Sopron Basket: 58 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 64

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Andrada Csender (Romanya),Ventsislav Velikov (Bulgaristan),Ama Dahra (Fransa)

Sopron Basket: Fegyvernky 3, Brooks 21, January 5, Walker 7, Krajisnik 17, Hatar 2, Czukor 3, Aliz Varga

Fenerbahçe Öznur Kablo: Thomas 8, Iagupova 11, McBride 15, Sabally 13, Vaughn 12, Olcay Çakır Turgut, Zandalasini 3, Tuğçe Canıtez, Stokes 2, Nicholls

1. Periyot: 9-22

Devre: 31-36

3. Periyot: 46-47

Beş faulle çıkanlar: 32.52 January, 39.33 Brooks (Sopron Basket)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan ekibi Sopron Basket'i 64-58 mağlup ederek üçüncü oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, skor üretmekte zorlanan Sopron Basket karşısında 4. dakikayı 9-1 önde geçti. Sarı-lacivertli takım, Vaughn'ın pota altından kaydettiği sayılarla 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 3-13. Kalan bölümde iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe, ilk çeyreği 22-9 üstün tamamladı.

İkinci periyotta uyguladığı sert savunmayla Sopron Basket'in kolay sayı bulmasının önüne geçen ve rakibini basit hatalara zorlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 16. dakikada 18 sayılık fark yakaladı: 16-34. January ve Krajisnik'in 9 sayı ürettiği bölümde 13-0'lık seri yakalayan Sopron Basket, 19. dakikada farkı 5'e indirdi: 29-34. Fenerbahçe, soyunma odasına 36-31 önde gitti.

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Vaughn ile bulduğu sayılara Krajisnik, Brooks ve Walker ile yanıt veren Sopron Basket, 25. dakikada farkı 2'ye indirdi: 40-42. Sopron Basket, bitime 1 saniye kala Krajisnik'in serbest atıştan kazandırdığı sayılarla farkı 1'e indirdi ve Fenerbahçe final periyoduna 47-46 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında basit top kayıpları yapan 2 takım da skor üretmekte zorlandı. Ancak Thomas ve McBride'ın kazandırdığı sayılarla toparlanan Fenerbahçe Öznur Kablo, 35. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 46-57. Sopron Basket, 39. dakikada farkı 5 sayıya (54-59) indirmesine rağmen kalan süreçte hata yapmayan Fenerbahçe Öznur Kablo, karşılaşmadan 64-58 galip ayrıldı.

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