Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de yeni divan başkanı Şekip Mosturoğlu! - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika haberi Fenerbahçe'de yeni divan başkanı Şekip Mosturoğlu!

        Fenerbahçe'de yeni Yüksek Divan Kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 16:11 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'de yeni YDK başkanı Mosturoğlu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi.

        Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda 12 sandıkta toplamda 1529 geçerli oy kullanıldı.

        Söz konusu oyların 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi.

        Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı.

        Şekip Mosturoğlu'nun ekibinde görev dağılımı şöyle:

        Şekip Mosturoğlu (Başkan), Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili), Levent Hataylı (Sekreter), Elizabet Uğurlu ve Çağlar Özdemir (Sayman).

        ŞEKİP MOSTUROĞLU'DAN AÇIKLAMA

        Şekip Mosturoğlu seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Oy kullanan tüm üyelere şükranlarımı sunuyorum. Bizi seçtiler. Diğer başkan adaylarımızı tebrik ediyorum. Demokrat bir seçim süreci yaşadık onlarla birlikte. Çok titiz bir toplantı yapıldı. Başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bu sürece başladığımda, seçim sonucunun 3 Temmuz zaferimizin taçlanması olacağını düşünüyordum. 3 Temmuz sürecimiz burada taçlanmıştır. 3 Temmuz ruhu yaşamaktadır, hiçkimse bu mücadeleden vazgeçmemiştir. Sarı-lacivert duvar durduğu sürece Fenerbahçe her zaman payidar olacaktır." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk parkta su birikintisinde can verdi!
        İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk parkta su birikintisinde can verdi!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar