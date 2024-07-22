Son dakika haberi Fenerbahçe, Lugano'yu elerse Lille ile eşleşecek
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi de belli oldu. Sarı-lacivertliler, Lugano'yu elemesi halinde 3. ön eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi.
2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde 3. ön eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla eşleşecek.
Sarı-lacivertliler, Lille'i elemesi halinde ise adını play-off turuna yazdıracak.
İLK MAÇ FRANSA'DA, RÖVANŞ KADIKÖY'DE
Fenerbahçe, Lille ile ilk maçı deplasmanda oynayacak. Tur atlayacak takımın belirleneceği rövanş mücadelesi ise Kadıköy'de oynanacak.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu eşleşmeleri:
Lincoln Red Imps - Karabağ FK veya PFC Ludogorets 1945 - FC Dinamo Minsk
NK Celje - SK Slovan Bratislava veya APOEL FC - FC Petrocub
Shamrock Rovers FC - AC Sparta Prag veya Fotbal Club FCSB - Maccabi Tel-Aviv FC
Malmö FF - KI Klaksvik veya PAOK FC - FK Borac Banja Luka
UE Santa Coloma - FC Midtjylland veya Ferencvaros - The New Saints FC
FK Bodo/Glimt - FC RFS veya FK Panevezys - Jagiellonia Bialystok
SK Slavia Prag - Union Saint-Gilloise
FC Dinamo Kiev - FK Partizan (SRB) / Rangers FC (SCO)
FC Salzburg - FC Twente
Lille OSC - Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Lille, Fransa Ligue 1'de geçen sezonu 59 puanla 4. sırada tamamladı.
Teknik direktör Paulo Fonseca, iki sezonun ardından Milan'a giderken, Portekizli teknik adamın yerine göreve 1 Temmuz'da Bruno Genesio getirildi.
DİKKAT ÇEKEN OYUNCULAR
Lille kadrosunun en dikkat çeken oyuncuları kaleci Lucas Chevalier, savunmada Bafode Diakite, Tiago Santos, Nabil Bentaleb, Angel Gomes, Arnar Haraldsson, Edon Zhegrova ve Jonathan David olarak gösteriliyor.
Forvet Jonathan David'in adı uzun süredir Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor.
GELEN OYUNCULAR
Ethan Mbappe
Thomas Meunier
Mukau
GİDEN OYUNCULAR
Leny Yoro
Yusuf Yazıcı
Adam Ounas
Ivan Cavaliero
Adam Jakubech