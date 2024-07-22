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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu elerse Lille ile eşleşecek - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Fenerbahçe, Lugano'yu elerse Lille ile eşleşecek

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi de belli oldu. Sarı-lacivertliler, Lugano'yu elemesi halinde 3. ön eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 13:16 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:56
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        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi.

        2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde 3. ön eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla eşleşecek.

        Sarı-lacivertliler, Lille'i elemesi halinde ise adını play-off turuna yazdıracak.

        İLK MAÇ FRANSA'DA, RÖVANŞ KADIKÖY'DE

        Fenerbahçe, Lille ile ilk maçı deplasmanda oynayacak. Tur atlayacak takımın belirleneceği rövanş mücadelesi ise Kadıköy'de oynanacak.

        İşte Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu eşleşmeleri:

        Lincoln Red Imps - Karabağ FK veya PFC Ludogorets 1945 - FC Dinamo Minsk

        NK Celje - SK Slovan Bratislava veya APOEL FC - FC Petrocub

        Shamrock Rovers FC - AC Sparta Prag veya Fotbal Club FCSB - Maccabi Tel-Aviv FC

        Malmö FF - KI Klaksvik veya PAOK FC - FK Borac Banja Luka

        UE Santa Coloma - FC Midtjylland veya Ferencvaros - The New Saints FC

        FK Bodo/Glimt - FC RFS veya FK Panevezys - Jagiellonia Bialystok

        SK Slavia Prag - Union Saint-Gilloise

        FC Dinamo Kiev - FK Partizan (SRB) / Rangers FC (SCO)

        FC Salzburg - FC Twente

        Lille OSC - Fenerbahçe

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        Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Lille, Fransa Ligue 1'de geçen sezonu 59 puanla 4. sırada tamamladı.

        Teknik direktör Paulo Fonseca, iki sezonun ardından Milan'a giderken, Portekizli teknik adamın yerine göreve 1 Temmuz'da Bruno Genesio getirildi.

        DİKKAT ÇEKEN OYUNCULAR

        Lille kadrosunun en dikkat çeken oyuncuları kaleci Lucas Chevalier, savunmada Bafode Diakite, Tiago Santos, Nabil Bentaleb, Angel Gomes, Arnar Haraldsson, Edon Zhegrova ve Jonathan David olarak gösteriliyor.

        Forvet Jonathan David'in adı uzun süredir Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor.

        GELEN OYUNCULAR

        Ethan Mbappe

        Thomas Meunier

        Mukau

        GİDEN OYUNCULAR

        Leny Yoro

        Yusuf Yazıcı

        Adam Ounas

        Ivan Cavaliero

        Adam Jakubech

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