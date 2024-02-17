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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe, Ziraat Bankkart'a set vermedi - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe, Ziraat Bankkart'a set vermedi

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 15:51 Güncelleme: 17.02.2024 - 15:51
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        Fenerbahçe, Ziraat Bankkart'a set vermedi
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        Axa Sigorta Efeler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Şampiyonluk kovalayan iki takımın mücadelesinde,Fenerbahçe Paralopara, Ziraat Bankkart'a konuk oldu.

        Türkiye Voleybol Federasyonu Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk seti başa baş geçti. Setin sonlarına doğru performansının yükselten sarı lacivertli ekip, 25- 23'lük skor ile 1-0 öne geçti.

        Sporseverler, ikinci sette de çekişmeli bir müsabakaya şahitlik etti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı seti 25- 21 kazanan konuk ekip, durumu 2-0 yaptı.

        Üçüncü sette de tempo bir an olsun düşmedi. Rakibine hem savunma hem de hucümda üstünlük kurmayı başaran Fenerbahçe Paralopara, seti 25- 22 kazandı.

        Karşılaşmayı set vermeden kazanmayı başaran sarı lacivertli ekip, zirve takibini sürdürdü.

        Ziraat Bankkart: 0 - Fenerbahçe Parolapara: 3

        Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Ozan Sarıkaya, Meryem Tekol Pelenk

        Ziraat Bankkart: Durruthy, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Gümüş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Tuinstra, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatkın)

        Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz)

        Setler: 23-25, 21-25, 22-25

        Süre: 85 dakika (27, 28, 30)

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