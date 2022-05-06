ABD'nin Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak etapta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 8 Mayıs Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.
Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen ikişer kez podyumun zirvesine çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Charles Leclerc (Monako): 86 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 59
3. Sergio Perez (Meksika): 54
4. George Russell (Büyük Britanya): 49
5. Carlos Sainz (İspanya): 38
Takımlar
1. Ferrari: 124
2. Red Bull: 113
3. Mercedes: 77
4. McLaren: 46
5. Alfa Romeo: 25
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