Galatasaray'da 3 vaka daha!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaraySON DAKİKA! Galatasaray'da 3 vaka daha! Galatasaray haberleri
ABONE OL

SON DAKİKA! Galatasaray'da 3 vaka daha!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Milli takımlardaki 2 oyuncuyla beraber Covid-19 vaka sayımız 5 olmuştur" ifadeleri kullanıldı

SON DAKİKA! Galatasaray'da 3 vaka daha! Galatasaray haberleri
Galatasaray'da 3 vaka daha!
0:00 / 0:00

Galatasaray Kulübü, üç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, milli takım arası sonrası futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün yapılan Kovid-19 PCR testlerinde üç oyuncunun sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.

Oyuncuların tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Daha önce de milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncuyla sarı-kırmızılı takımdaki vaka sayısı beşe yükseldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Premier Lig'de 16 koronavirüs vakası
FUTBOLPremier Lig'de vakalar arttı!
Son dakika haberi Mustafa Cengiz'den adaylık için flaş açıklama!
FUTBOLMustafa Cengiz'den adaylık için flaş açıklama!
Emre Belözoğlu'ndan hakem tepkisi: Rahatsızız!
FUTBOLHakem tepkisi: Rahatsızız
Galatasaray'da Kovid-19 önlemlerine "milli" darbe!
FUTBOLMilli ara 'yara' oldu!
SON DAKİKA! Mahkemeden flaş Galatasaray kararı!
FUTBOLMahkemeden flaş Galatasaray kararı!
Beşiktaş'ta gözler 3 isimde! Koronavirüs testleri...
FUTBOLGözler 3 isimde
SON DAKİKA: Türkiye: 3 - Rusya: 2 | MAÇ SONUCU UEFA Uluslar Ligi'nde son durum
FUTBOLMilli Takım 'üçlü' çekti!
Türkiye Rusya Maçının Yazar Yorumları - Spor haberleri
FUTBOLOff… Bu maç bitmeyecek mi!
Ameliyat olan Harun Tekin 3 hafta yok!
FUTBOLAmeliyat oldu, işte son durumu
Mustafa Kaplan yine eşofmanları giydi
FUTBOLKaplan yine eşofmanları giydi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X