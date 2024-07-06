Son dakika haberi Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda başkan Dursun Özbek ve yönetimine Florya arazisinin değerlendirilmesi konusunda yetki verildi.
Galatasaray Kulübü, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki istemek amacıyla olağanüstü genel kurul toplantısı yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün İstanbul'daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yaptığı genel kurul, çoğunluğa bakılmadan gerçekleştirildi.
Galatasaray Divan Kurulu'nda Başkan Dursun Özbek ve yönetimine Florya arazisinin değerlendirilmesi konusunda yetki verildi. Florya'dan gelecek tutar, blokeli hesaba eklenecek. Sadece Genel Kurul'un onayıyla buradan para çıkabilecek.
Öte yandan yönetimin diğer taşınmazlar için istediği tüm konularda genel kurul tarafından yetki verildi.
ÖZBEK: "HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
"Bugün genel kurulda bir şey ortaya çıktı. Demek ki birbirimizle konuşabiliyorsak ve birbirimizi seviyorsak biz çok büyük bir kulübüz. Gerçekten bugün burada seviyeli tartışmalar ön plana çıkmıştır. Galatasaray'ın gerektiğinde birleşebileceğini herkese gösterdik Daha önce savaş kelimesini kullandığım için hepinizden özür diliyorum. 'Fikir ayrılığı' demeliydim. Bana ve yönetim kuruluna verdiğin yetkilerden ötürü hepinize teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum."