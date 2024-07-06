Son dakika haberi Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!

Galatasaray Kulübü, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki istemek amacıyla olağanüstü genel kurul toplantısı yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün İstanbul'daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yaptığı genel kurul, çoğunluğa bakılmadan gerçekleştirildi.

Galatasaray Divan Kurulu'nda Başkan Dursun Özbek ve yönetimine Florya arazisinin değerlendirilmesi konusunda yetki verildi. Florya'dan gelecek tutar, blokeli hesaba eklenecek. Sadece Genel Kurul'un onayıyla buradan para çıkabilecek.

Öte yandan yönetimin diğer taşınmazlar için istediği tüm konularda genel kurul tarafından yetki verildi.