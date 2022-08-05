La Liga takımlarından Sevilla, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta forma giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles'i bir sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, "Sevilla ve Manchester United, Alex Telles'in bir sezonluk kiralanması için anlaşmaya vardı." denildi.

Sonrasında kulüpten yapılan Twitter paylaşımında ise; "Fernando, Marcao, Alex Telles. Teşekkürler, Galatasaray" denildi.

Galatasaray ise Sevilla'nın bu mesajına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Sarı Kırmızılı ekip, Fernando, Marcao ve Alex Telles'in kupalarla çekilmiş fotoğraflarını kullandı ve "Biz onlara teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 5, 2022

Telles, Fernando ve Marcao Galatasaray'da ne yaptı?

Telles, Ocak 2014'ten itibaren Galatasaray'da geçirdiği 18 ayda 2014-15 sezonu Süper Lig, 2014 ile 2015 Türkiye Kupası ve 2015 Süper Kupa şampiyonlukları kazanmıştı.

2017'de Manchester City'den 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Fernando, Sarı Kırmızılılar'da geçirdiği iki sezonda iki Süper Lig, bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray'dan bu sezon Sevilla'ya transfer olan Marcao ise Sarı Kırmızılılar'ın kazandığı bir lig, bir de Türkiye Kupası şampiyonluğuna katkı yaptı.