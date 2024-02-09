Son dakika haberi Galatasaray, Halil Dervişoğlu'yu Hatayspor'a kiraladı
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun Atakaş Hatayspor'a kiralandığını açıkladı.
Ara transfer döneminin son gününde Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Halil Dervişoğlu'yu Atakaş Hatayspor'a kiraladı.
24 yaşındaki forvet, sezon sonuna kadar bordo-beyazlı kulübün formasını giyecek.
20 MAÇTA 4 GOL, 1 ASİST
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'dan 500 bin euro bonservis beeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, Galatasaray'da bekleneni veremedi. Halil, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 20 maçta 4 gol atarken, 1 de asist yaptı.