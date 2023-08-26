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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi... Galatasaray Yunus Akgün'ün Leicester City'ye transferini açıkladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Yunus Akgün'ün Leicester City'ye transferini açıkladı!

        Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün'ün şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile Leicester City'e kiralandığını açıkladı. İngiliz ekibi milli futbolcu için 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Yunus Akgün'ün zorunlu satın alma opsiyonunun ise 9 milyon euro olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 23:19 Güncelleme: 26.08.2023 - 23:35
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        Galatasaray'da beklenen ayrılık resmen açıklandı. Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'ün şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile Leicester City'e kiralandığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Leicester City'nin Galatasaray'a 500 bin euro kiralama ücreti ödeyeceği ve yapılan anlaşmada 9 milyon euro'luk bir şarta bağlı transfer bedeli olduğu belirtildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur.

        Ayrıca, Leicester City Football Club Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli kârının %15'i şirketimize ödenecektir."

        Öte yandan Galatasaray'ın açıklamasından kısa süre sonra Leicester City'de Yunus Akgün transferini resmen duyurdu.

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