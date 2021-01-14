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Son dakika haberler... Gazeteci Sevim Gözay hayatını kaybetti

Yayıncı ve sunucu Sevim Gözay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Gözay, lenf kanseri tedavisi görüyordu

Son dakika haberi: Gazeteci Sevim Gözay hayatını kaybetti - Haberler
Gazeteci Sevim Gözay hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM

Gazeteci Sevim Gözay'ın tedavi gördüğü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi. 48 yaşındaki Gözay, lenf kanseri tedavisi görüyordu.

19 Aralık 1972 doğumlu olan Sevim Gözay, 1993 yılında girdiği medya sektöründe birçok yapımda kamera arkasında çalıştı. Kültür, yaşam ve medya alanlarında içerik üretti. Gözay, çok sayıda TV kanalında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yaptı.

2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü’ne lâyık bulundu.

'Kızlar ve Babaları' (2011) adlı kitaba katkıda bulundu, 'Kasetten Canlı' (2013) ve 'Sinemaskop Randevular' (2015) adlı kitaplara imza attı.

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