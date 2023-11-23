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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Gelin kaynanasının boğazını kesti! - Haberler

        Gelin kaynanasının boğazını kesti!

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde, gelin ile kaynana arasında sabah saatlerinde yaşanan tartışma dehşetle son buldu. 29 yaşındaki gelin K.D., beraber yaşadığı kayınvalidesi 65 yaşındaki M.D.'yi ekmek bıçağıyla öldürdü. Gelin K.D., gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:53 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:32
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        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
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        Ankara'da olay, sabah saatlerinde, Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. K.D. (29), beraber yaşadığı kayınvalidesi M.D. (65) ile kahvaltı sırasında tartışma yaşadı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre K.D., tartışmanın ardından ekmek bıçağı ile M.D.'ye saldırdı. Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, M.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        "ARALARINDA GEÇİMSİZLİK VARDI" İDDİASI

        K.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Komşuları, gelin ve kayınvalidesi arasında geçimsizlik olduğunu söyledi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı. Cinayet sırasında kocası işte olan K.D.'nin, 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #ankara
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