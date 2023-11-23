Ankara'da olay, sabah saatlerinde, Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. K.D. (29), beraber yaşadığı kayınvalidesi M.D. (65) ile kahvaltı sırasında tartışma yaşadı.

DHA'da yer alan habere göre K.D., tartışmanın ardından ekmek bıçağı ile M.D.'ye saldırdı. Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, M.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

"ARALARINDA GEÇİMSİZLİK VARDI" İDDİASI

K.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Komşuları, gelin ve kayınvalidesi arasında geçimsizlik olduğunu söyledi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı. Cinayet sırasında kocası işte olan K.D.'nin, 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.