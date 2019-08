Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, "Belediye tamamiyle mevzuat çerçevesinde yönetilecek. Herkesi kucaklamaya çalışacağız. Van halkının hizmetinde olacağız" dedi.

Vali Bilmez yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından sürdürülen terör soruşturmaları ve kavuşturmalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı'mız, büyükşehir belediye başkanını görevden uzaklaştırdı. Bu durumda kedisine bugün sabah saatlerinden itibaren iletildi. Aynı gün İçişleri Bakanlığı'mızın talimatı ile belediyeye kayyum olarak atandım. Şu anda görevime başladım. Burada şunu belirtmek istiyorum; çalışanların aşına, ekmeğine karışmadan çalışacağız. Van Belediyesi'nin imkanlarını, Van halkına kullandıracağız. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz, herkese eşit mesafede davranacağız. Burada vatandaşımızla ve Van halkı ile birlikte el ele verip, bu kente hizmet edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla ilgili soru üzerine Vali Bilmez, "Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı daha önce asılıydı; ancak indirilmişti. Biz de o fotoğrafı cumhuriyetimizin kurucusu olan Atatürk'ün fotoğrafının yanına tekrardan astık" dedi.

DİYARBAKIR'DA VALİ GÜZELOĞLU, GÖREVE BAŞLADI

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasıyla yerine atanan Hasan Basri Güzeloğlu, görevine başladı. Belediye binasına saat 09.00'da gelen Vali Güzeloğlu, yetkililerle gelişmelere ilişkin toplantı düzenledi.

Terör soruşturması kapmasında görevden alınan Adnan Selçuk Mızraklı da sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na geçerek, burada bir süre partililerle basına kapalı toplantı yaptı. Toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Mızraklı'ya, görevden alındığı, Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı tarafından bildirildi. Mızraklı, Vali Yardımcısı Helvacı ile yaptığı görüşmenin ardından makam odasındaki kişisel eşyalarını alarak, belediye binasından ayrıldı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı açıklamada, "Bugünden başlayarak başkan vekilliği görevimizde devletin bütünsel organizasyonun parçası belediyenin Diyarbakır'da tüm vatandaşlarımıza hizmet konusunda sorumluluk sahibiyiz. Diyarbakır'ın her meselesine bütün çalışanlarımızla hizmet götürmeye çalışacağız" dedi.

Güzeloğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yargı organları tarafından yürütülen 9 ayrı soruşturma ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 3 soruşturma devam etmektedir. Anayasanın verdiği yetki ve yasal çerçevede bugünden itibaren Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış, şahsım Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili görevine başlamış bulunuyorum. Seçim sürecinden bugüne devam eden, halkımızın gözü önünde olan bir dizi vicdanları yaralayacağı, kabul edilemez uygulamalar gerçekleşmiştir. Aziz şehitlerimizin yakınlarının iş akitlreinin fesh edilmesi, belediyede daha önce hizmet almış birçok kamu görevlisinin yerlerinin haksız değiştirilmesi, yargı kararı olmasına rağmen göreve iade edilmemeleri, terörden yargılananların belediyede görevlendirilmesi, eş başkanlık uygulamasının hayata geçirilmesi, imar planlarında yapılan cami imar planlarının iptal edilmesi gibi mahşeri vicdanı yaralayıcı bir dizi uygulamalar yapılmıştır.

Bu perspektifte halka hizmet için var olan, son kuruşunu da millete hizmet için harcamak için bulunan belediyenin kaynakları yeniden PKK terör örgütüne, işbirlikçilerine tahsis edilmeye başlanmıştır. Devletin ve milletin emanetinin bu şekilde terör örgütüne, işbirlikçilerine kadar kullanılması kabul edilemez. Belediye, seçim sonrası dönemde şanlı Türk bayrağımızı belediye kimlik kartlarından başlayarak internet sitelerinden de kaldırmıştır.

Bugünden başlayarak başkan vekilliği görevimizde devletin bütünsel organizasyonun parçası belediyenin Diyarbakır'da tüm vatandaşlarımıza hizmet konusunda sorumluluk sahibiyiz. Diyarbakır'ın her meselesine bütün çalışanlarımızla hizmet götürmeye çalışacağız. İşine bağlı, devletine bağlı her personelimizle hizmet vermeye devam edeceğiz. Şüphesiz terör örgütüne iltisaklı, ilintili değerlendirilenler istisnadır. Biz Diyarbakır'ın hizmetinde olacağız. Milletin beklentilerini karşılamak için çalışma sergileyeceğiz. Hizmetimiz bütün vatandaşlarımızı kucaklayıcı, her alanda belediyelerimizi temel başlıklarda hızlı değişiklikleri gerçekleştirecektir. Diyarbakır'ın istikrarlı bir şekilde başta güvenliği ve sosyal anlamda kalkınması içindir. En büyük destekçimiz aziz Diyarbakırlı vatandaşlarımız olacaktır."

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ BELEDİYEDE

Vali Güzeloğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de belediye binasına gelerek, bilgisayarları incelemeye aldı. Ekiplerin incelemelerinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan mesainin başlamasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personeli, kimlik kartlarıyla belediye binasına giriş yaptı.

MARDİN VALİLİĞİ'NDEN TWEET

Mardin Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardinimiz İçin Yeniden İş Başındayız" denildi.

— Mardin Büyükşehir B. (@MardinBuyukshr) August 19, 2019

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, "Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak." dedi.

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ün yerine görevlendirilen Vali Yaman, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile belediye binasına geldi.

Yaman, bina girişinde, aralarında belediye çalışanlarının da yer aldığı, ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

Burada açıklama yapan Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü, İçişleri Bakanlığının talimatıyla yeniden görevlendirildiğini belirtti.

Yaman, "Daha önce de geldiğimizde vatandaşlarımıza 'Sizin için çalışacağız.' demiştik. Bundan sonra da öncelikle kadınlar, gençler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar olmak üzere 850 bin Mardinlinin tamamına hizmet edeceğiz. Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak." ifadelerini kullandı.