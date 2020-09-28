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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... Halil Sezai'nin olayında flaş gelişme!
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Halil Sezai'nin tutukluluğuna itiraz reddedildi

İlk kez Habertürk'ün duyurduğu ve Türkiye'nin gündemine oturan Halil Sezai'nin darp görüntüleriyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptıkları itiraz reddedildi

Son dakika haberi... Halil Sezai'nin olayında flaş gelişme!

Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İstanbul'un Tuzla ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin tepki çeken görüntülerin ardında komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptıkları itiraz reddedildi.

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