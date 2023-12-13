TBMM'de kürsüde konuşmasını bitirmek üzereyken bir anda yere yığılan ve tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili olarak, Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik açıklamada bulundu.

AA'da yer alan habere göre Prof. Dr. Özatik, Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin sorular üzerine, "Halen aynı yüksek hayati riski devam ediyor, maalesef. Gerekli müdahaleler devam ediyor. Yapay kalp ve akciğer cihazıyla şu anda dolaşımını, solunumu sağlayabiliyoruz" diye konuştu.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN ZİYARET

Bitmez'e geçmiş olsun demek için ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Dün ben İstanbul'da olduğum sırada Grup Başkanvekilimiz durumdan haberdar etti.

Hasan Bitmez, bizim ilk günden beri Meclis'e geldiği ilk günden beri iki grup arasında da köprü olmuş, çok çalışkan sürekli odamıza, grubumuza gelen, giden, partisi için ve Kocaeli'nin sorunlarını dile getirmek için üstün gayret gösteren, çok samimi, çok gayretli bir siyasetçi" diye konuştu.