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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Adana, Mersin, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların öğle saatlerinden sonra Bayburt, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORDU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin(Malatya ve Elazığ dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batman, Siirt ve Diyarbakır'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, batısı ile akşam saatlerine kadar doğusu yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan sabah saatlerinde güneybatıdan batısı kuzeybatıdan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, akşam saatlerine kadar Kuzey Ege’nin kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, akşam saatlerine kadar Doğu Akdeniz’in doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.