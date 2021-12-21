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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Bakan Nebati'den ekonomik manifesto açıklaması
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Son dakika haberi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den ekonomik manifesto açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" dedi

Son dakika: Bakan Nebati'den ekonomik manifesto açıklaması
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından ekonomik gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.

Nebati: "Sayın Cumhurbaşkanımız’ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.

Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır." dedi.

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