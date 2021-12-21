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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından ekonomik gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.

Nebati: "Sayın Cumhurbaşkanımız’ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.

Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır." dedi.