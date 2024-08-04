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        Haberler Dünya Son dakika haberi Hizbullah, İsrail'i vurdu | Dış Haberler

        Son dakika haberi Hizbullah, İsrail'i vurdu

        Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine onlarca roket atılırken, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin roketleri önlediği görüldü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.08.2024 - 01:14 Güncelleme: 04.08.2024 - 01:43
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        Hizbullah, İsrail'i vurdu
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        Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru onlarca roket fırlatıldı.

        İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketleri imha ettiği görüldü. Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı.

        İsrail ordusu gece sınır bölgesine en az iki defa aydınlatma fişeği fırlattı.

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre de Lübnan'ın güneyinden atılan onlarca roketlerin büyük çoğunluğu önlendi.

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ile çatışıyor.

        İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim rekor seviyelere yükseldi.

        Tel Aviv yönetimi Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından, Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" belirtmişti.

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