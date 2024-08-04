Son dakika haberi Hizbullah, İsrail'i vurdu

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru onlarca roket fırlatıldı.

İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketleri imha ettiği görüldü. Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı.

İsrail ordusu gece sınır bölgesine en az iki defa aydınlatma fişeği fırlattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre de Lübnan'ın güneyinden atılan onlarca roketlerin büyük çoğunluğu önlendi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ile çatışıyor.