Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılan Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) üyelik seçimi tamamlandı. HSK'ya üye olarak Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç seçildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Twitter hesabından, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun TBMM kontenjanına ayrılan üyeleri, demokrasi ve uzlaşma zemininde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde belirlendi. Bu olumlu tabloya emek ve katkı sunan tüm siyasi partilere ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı.

İTTİFAKLAR ARASI UZLAŞI SAĞLANMIŞTI

Cumhur İttifakı, Karma Komisyondaki aday belirleme sürecinin kuraya kalmaması için bir süredir Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında yoğun bir görüşme trafiği söz konusuydu.

Uzun süren temasların ardından uzlaşı arayışının geçtiğimiz günlerde sonuç verdiği öğrenildi. Uzlaşma kapsamında Meclis’in belirleyeceği 7 isimden 3’ü, Millet İttifakı’nın işaret edeceği isimlerden, 4’ü ise Cumhur İttifakı’nın önereceği isimler arasından seçildi.