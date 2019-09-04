İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Bağış hakkında CHP seçim öncesi "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Bağış'ı makamında tutmuştu.
Bağış yaptığı açıklamada, "Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum" dedi.
— Ahmet Bağış (@DrAhmetBagis) September 4, 2019
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