Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Son dakika haberi! İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı - Güncel haberler

        İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

        İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 03:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı Resmi Gazete'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak.

        Buna göre, il ve ilçe bazında hane başına tahsis edilecek kömür miktarları bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları, kömürün ısıl değerleri ile afet, acil durum ve benzeri unsurlar dikkate alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenecek.

        Yardımdan faydalanacak haneler, her bir il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları Bakanlıkça değerlendirilerek kesinleştirilecek.

        REKLAM

        Teslimatı yapılan kömür, muhatap hanenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek.

        Kömür teslimatları, Bakanlıkça belirlenen il ve ilçe bazlı hane başı kömür miktarını aşmamak kaydıyla söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde hanelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.

        Vakıflara ve vakıflarca belirlenen hanelere yapılacak kömür sevkiyatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) genel müdürlüğünün görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenecek kriterlere göre düzenlenen sevkiyat programı dahilinde gerçekleştirilecek. Sevkiyat programı belirlenen plana göre yapılacak.

        İhtiyaç sahibi haneler için ısınma amaçlı kömürler öncelikli olarak TKİ'den temin edilecek. Teminin TKİ tarafından sağlanması halinde kömürler, vakıflarca bildirilen teslim yerlerine sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla ilgili kurumlar sorumluluğunda nakledilecek.

        TKİ dışındaki tedarikçilerden kömür temin edilmesi halinde ise kömürler Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemelere göre temin edilecek ve ilgili kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin sorumluluğunda nakledilerek indirilecek.

        Kömürlerin ihtiyaç sahibi hanelere il ve ilçeler içerisinde dağıtım organizasyonu ilgili valiliğin koordinasyonunda vakıflar tarafından yapılacak. Vakıflar tarafından kömür dağıtımı yapılırken valilikler gözetiminde kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemleri alınacak.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        #HABER
        #Resmi Gazete
        #Kömür yardımı
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Koca'dan 'taban ödemesi' açıklaması
        Bakan Koca'dan 'taban ödemesi' açıklaması
        Sıcak hava dalgası tekrar geliyor!
        Sıcak hava dalgası tekrar geliyor!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Trabzon'dan üç puanlı gala!
        Trabzon'dan üç puanlı gala!
        Cengiz Ünder'de işlem tamam!
        Cengiz Ünder'de işlem tamam!
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        Anlaşma sağlandı!
        Anlaşma sağlandı!
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu