Almanya'da salgının başından bu yana en yüksek can kaybı!

DHA

Yangın, saat 10.00 sıralarında 3 katlı bir apartmanın ikinci katında çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı daireden anne Gülşah Al, kızları Nur ve Elif´i (2) de alarak çıkmayı başardı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan kardeşler Çağatay (4) ve Zafer Can Al´ı (17) kurtararak dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen 2 kardeş, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken ev kullanılamaz oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.