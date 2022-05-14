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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Erzurum'da iki üniversiteli can vermişti! Flaş gelişme!
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İki üniversiteli can vermişti! Flaş gelişme!

Erzurum'da, otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencileri Nezahat Tanas (24) ile Zeynep Bağrıyanık'ın (22) ölümlerine sebep olan sürücü Osman K.'nin denetimli serbestlikle salıverilmesine savcılık itiraz etti. Yeniden gözaltına alınan Osman K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Son dakika haberi: Erzurum'da iki üniversiteli can vermişti! Flaş gelişme!
İki üniversiteli can vermişti! Flaş gelişme!
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DHA

Erzurum'da, 11 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Harput Mahallesi Atatürk Üniversitesi'nin Çat yolu çıkışında, Osman K. yönetimindeki 25 AP 901 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri Zeynep Bağrıyanık (22) ile Nezahat Tanas'a (24) çarptı.

İKİSİ DE AĞIR YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre okullarının mezuniyet yemeği için restoranlarla görüşmeye gittikleri belirtilen 2 öğrenci, yaralandı.

Nezahat Tanas, 24 yaşındaydı.
Nezahat Tanas, 24 yaşındaydı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Öğrencilerden Nezahat Tanas Erzurum Şehir Hastanesi'ne, Zeynep Bağrıyanık ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Yaralılardan Nezahat Tanas önceki gün sabah saatlerinde, Zeynep Bağrıyanık da önceki gün saat 15.00 sıralarında yaşam savaşını kaybetti.

Zeynep Bağrıyanık, 22 yaşındaydı.
Zeynep Bağrıyanık, 22 yaşındaydı.

DENETİMLİ SERBESTLİKLE BIRAKILDI

Kazayla ilgili gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye çıkarılan sürücü Osman K., denetimli serbestlik şartıyla serbest kaldı.

SAVCILIK İTİRAZIYLA TUTUKLANDI

Karara savcılık itirazda bulundu. Yeniden gözaltına alınan sürücü Osman K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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